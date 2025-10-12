Менеджер Фундоры назвал сроки его возвращения после травмы, помешавшей бою с Турманом

Американский чемпион в этом году в ринг уже не выйдет.

Обладатель титула WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора не сможет провести защиту против бывшего объединенного чемпиона в полусреднем дивизионе Кита Турмана, которая ранее была запланирован на 25 октября.

Перед боем американский чемпион получил травму руки в тренировочном лагере, из-за чего поединок был перенесен на неопределенный срок.

Как сообщил менеджер Фундоры Самсон Левкович, в этом году его подопечный в ринг уже не выйдет.

"Фундора вернется в январе 2026 года", - приводит слова менеджера ESPN.

В рамках боксерского шоу в Лас-Вегасе 25 октября также должен был состояться поединок чемпиона WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостера со Стивеном Фултоном и бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе между Хесусом Рамосом и Шейном Мозли-младшим. Оба боя также будут перенесены.

