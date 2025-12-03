Скандал на ринге. Бой Миронца с аргентинцем признан недействительным

Поединок известного украинского супертяжеловеса Богдана Миронца признан несостоявшимся.

Причиной такого решения стало решение судьи: вместо предупреждения он решил дисквалифицировать Миронца. Отмечается, что причиной дисквалификации представителя Украины стало неудачный удар в бою против аргентинца Джонатана Эсекиеля Вергары.

В поединке представитель Украины ударил соперника в затылок, после чего аргентинец упал на канвас и схватился за голову. Этот удар стал основанием для решения судьи о дисквалификации.

В команде Богдана в социальных сетях заявили, что апелляция была принята, и результат последнего боя отменен.

Напомним, что Богдан Миронец провел на профессиональном ринге 11 поединков, в которых одержал десять побед, пять из которых — нокаутом.

