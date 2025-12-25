Нигерийский боксер, бросавший вызов Усику, впервые в карьере проиграл

Нигерийский супертяжеловес Айк "Президент" Ибеабучи (21-1, 16 КО) потерпел дебютное поражение в карьере.

52-летний нигериец уступил в поединке против 45-летнего соотечественника Кабиру Товолави (27-16, 22 КО).

Бой состоялся на Teslim Balogun Stadium в Лагосе, Нигерия.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, а победа единогласным решением судей досталась Товолави со счетом 117-111, 115-114 и 115-113.

I tried cutting highlights from the banger between Ike Ibeabuchi (21-1) and Kabiru Towolawi (27-16) for the WBB Heavyweight Championship in Lagos, Nigeria. 🇳🇬

It wasn’t easy because of the constant clinching, but some presentable material is available.



#IbeabuchiTowolawi pic.twitter.com/gxwZdCNqw2 — Permante (@PermantexG) December 25, 2025

The 52-year-old Ike Ibeabuchi (21-1) loses his first professional fight since 1994 and has to concede the WBB Heavyweight Championship to Kabiru Towolawi (27-16) in Lagos, Nigeria. 🇳🇬

The unanimous decision read 117-111, 115-113, and 115-114.

Ibeabuchi had the power punches on… pic.twitter.com/278Sf8gUsE — Permante (@PermantexG) December 24, 2025

Ибеабучи не боксировал с 1999 года после того, как угодил в тюрьму по обвинению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Нигериец также проходил принудительное психиатрическое лечение и вышел на свободу в 2015 году.

Тогда боксер планировал возобновить карьеру, но в 2016 году снова был арестован за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Окончательно он вышел из-за решетки в 2020 году.

Напомним, что в ринг Ибеабучи все же вернулся в августе 2025 года, одержав победу над еще одним соотечественником Идрисом Афинни, после чего бросил вызов лидеру супертяжелого дивизиона Александру Усику.

