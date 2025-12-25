iSport.ua
Нигерийский боксер, бросавший вызов Усику, впервые в карьере проиграл

52-летний Айк Ибеабучи уступил соотечественнику с 16 поражениями в послужном списке.
Сегодня, 12:52
Айк Ибеабучи / Prize Fighting

Нигерийский супертяжеловес Айк "Президент" Ибеабучи (21-1, 16 КО) потерпел дебютное поражение в карьере.

52-летний нигериец уступил в поединке против 45-летнего соотечественника Кабиру Товолави (27-16, 22 КО).

Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring после завершения карьеры лидером

Бой состоялся на Teslim Balogun Stadium в Лагосе, Нигерия.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, а победа единогласным решением судей досталась Товолави со счетом 117-111, 115-114 и 115-113.

Ибеабучи не боксировал с 1999 года после того, как угодил в тюрьму по обвинению в сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Нигериец также проходил принудительное психиатрическое лечение и вышел на свободу в 2015 году.

Тогда боксер планировал возобновить карьеру, но в 2016 году снова был арестован за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Окончательно он вышел из-за решетки в 2020 году.

Напомним, что в ринг Ибеабучи все же вернулся в августе 2025 года, одержав победу над еще одним соотечественником Идрисом Афинни, после чего бросил вызов лидеру супертяжелого дивизиона Александру Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


