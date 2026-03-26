Фьюри встретится с Эдди Холлом в шоу Misfits 13 июня

Младший брат Тайсона Томми Фьюри сразится со стронгменом.
Сегодня, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
Томми Фьюри / Getty Images

Томми Фьюри проведёт бой с самым сильным человеком по версии 2017 года Эдди Холлом.

В Манчестере, Англия, 13 июня пройдёт ивент от фрик-файт промоушена Misfits Boxing, в котором примет участие младший брат легендарного Тайсона Фьюри и бывший соперник Джейка Пола.

Отмечается, что главная особенность этого ивента это огромная разница в весе между соперниками. В этом бою Холл будет превосходить Томми примерно на 60 кг.

Добавим, что в активе 26-летнего Фьюри 11 побед при 0 поражениях, 4 из которых нокаутом, он чаще выступает в полутяжёлом весе.

К слову, промоутер Фрэнк Уоррен высказался о том, что Тайсон Фьюри находится в неправильном окружении.

