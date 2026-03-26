Уоррен - об Фьюри: "Кондиции уже не будут прежними"

Прокомментировал слова отца чемпиона о неправильном окружении.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, высказался по поводу слов отца Фьюри о том, что его сын находится в неправильном окружении, что может повлиять на возвращение Тайсона на ринг.

Я никогда не просил его возвращаться и никак не подталкивал к этому, потому что это должно быть его решение. Он очень обеспеченный человек, финансово обеспечен на всю жизнь, а может, и на десять жизней вперёд, но он хочет драться.

"Я понимаю позицию его семьи и его отца, однако это решение Тайсона, и если он действительно решил вернуться, я бы предпочёл, чтобы он сделал это сейчас, а не сидел без дела четыре-пять месяцев или лет, потому что его кондиции уже не будут прежними", - заявил функционер для talkSport Boxing.

Напомним, первый бой Тайсона после возвращения на ринг состоится 11 апреля против Арсланбека Махмудова.

Ранее Мозес Итаума перед  боем с Франклином заявил, чего ожидает от бойца, который побеждал Уайта и Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

