Зеленский поддержал Усика в преддверии боя с Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Держимся вместе, помогаем друг другу, восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень", – сказал Зеленский.

Напомним, 20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

На сайте ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.