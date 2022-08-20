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Зеленский поддержал Усика в преддверии боя с Джошуа

Президент Украины пожелал удачи соотечественнику перед важным поединком.
Вчера, 23:51
Владимир Зеленский / Getty Images
Владимир Зеленский / Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Держимся вместе, помогаем друг другу, восстанавливаем разрушенное! Боремся за всех наших людей. И болеем за тех, кто представляет Украину, сегодня – обязательно за Усика, наш парень", – сказал Зеленский.

Напомним, 20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

На сайте ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс видео Александр Усик Владимир Зеленский
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Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя

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