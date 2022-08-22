Стало известно, что Усик думал после объявления счета в пользу Джошуа

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Нашему чемпиону удалось победить в реванше раздельным решением судей.

Украинский боксер поделился своими мыслями о том, что он думал, когда был объявлен счет одного судьи (115:113) в пользу британца.

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По словам Усика, он не переживал за окончательный подсчет бригады судьей.

"Моя реакция на счет в пользу Джошуа? Очень офигенная. Когда объявили счет 115-113 в пользу Джошуа, я подумал, что победил. Я не думал, что решение может уйти в его пользу. В этот раз Джошуа больше раз ударил меня ниже пояса", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.