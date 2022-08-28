iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Гендиректор Matchroom Boxing: Бой Уайлдера против Джошуа масштабнее поединка Усик – Фьюри

Фрэнк Смит предвидел топовые бои в супертяжелом весе.
Сегодня, 14:55
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / talkSPORT
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / talkSPORT
0 0 0

Генеральный директор промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит высказался о потенциальных поединках в супертяжелом весе.

По словам функционера, бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера будет более крупным, чем дуэль за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я уже говорил, что бой Деонтея Уайлдера против Энтони Джошуа, с поясами или без, по моему мнению, масштабнее поединка Усик - Фьюри. Даю сто процентов, что Джошуа заинтересовал бы бой с Уайлдером. Он никогда не избегал вызовов.

Энтони сразу же вышел на реванш после поражения от Энди Руиса. Он также провел незамедлительный реванш после поражения от Александра Усика. В этот раз в поединке с Усиком Джошуа выглядел намного лучше".

Читай также: Тренер Джошуа рассказал, что должен был делать Энтони для победы над Усиком

"Энтони еще очень много может дать этому виду спорта. Ему 32 года, он все еще находится в пиковых физических кондициях. В бою с Усиком он выглядел в отличной форме и здорово показал себя", - приводит слова Смита Boxing 247.

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер
0 0 0

Статьи по теме

Усик - Фьюри: когда и где состоится бой Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Попов получил травму в матче с Днепром-1 Попов получил травму в матче с Днепром-1
Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии
Бавария - Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина17:25
Попов получил травму в матче с Днепром-1
Сборные17:23
Галлинари получил травму, которая не позволит ему выступить на Евробаскете
Украина16:59
Гол Бондаренко принес Шахтеру победу над Кривбассом
Европа16:59
Каземиро: Почему я отказался от Лиги чемпионов? У меня их уже пять
Европа16:41
Президент ПСЖ прокомментировал конфликт Мбаппе и Неймара
Формула 116:32
Бельгия останется в календаре Формулы 1 на 2023 год
Европа16:11
Шахтеру придется непросто: Селтик уничтожил на выезде Данди Юнайтед
Бокс16:00
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Бокс15:46
Бокс: расписание боев
Европа15:29
Манчестер Юнайтед может усилиться форвардом Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK