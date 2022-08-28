Гендиректор Matchroom Boxing: Бой Уайлдера против Джошуа масштабнее поединка Усик – Фьюри

Генеральный директор промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит высказался о потенциальных поединках в супертяжелом весе.

По словам функционера, бой Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера будет более крупным, чем дуэль за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Я уже говорил, что бой Деонтея Уайлдера против Энтони Джошуа, с поясами или без, по моему мнению, масштабнее поединка Усик - Фьюри. Даю сто процентов, что Джошуа заинтересовал бы бой с Уайлдером. Он никогда не избегал вызовов.

Энтони сразу же вышел на реванш после поражения от Энди Руиса. Он также провел незамедлительный реванш после поражения от Александра Усика. В этот раз в поединке с Усиком Джошуа выглядел намного лучше".

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"Энтони еще очень много может дать этому виду спорта. Ему 32 года, он все еще находится в пиковых физических кондициях. В бою с Усиком он выглядел в отличной форме и здорово показал себя", - приводит слова Смита Boxing 247.

Ранее стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри.