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Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа

Представитель американского боксера высказался о потенциальном поединке с британцем.
Сегодня, 10:49
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель поделился мыслями по поводу возможности организации поединка с Энтони Джошуа.

По словам представителя американского боксера, он не исключает, что поединок его клиента и британца может состояться.

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"На самом деле все зависит от психологической составляющей, от того, в чем нуждается Джошуа. Нужен ли ему перерыв или бой для возвращения.

Если будет большое предложение на этот поединок и Эдди Хирн захочет поговорить об этом, тогда мы придумаем, что делать", - приводит слова Финкеля The Sun.

Напомним, что 15 октября на арене Barclays Center в Бруклине Деонтей Уайлдер проведет бой против Роберта Хелениуса.

Ранее стало известно, с кем Энтони Джошуа хочет провести поединок после поражения от Александра Усика в реванше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
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