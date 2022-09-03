Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа
Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель поделился мыслями по поводу возможности организации поединка с Энтони Джошуа.
По словам представителя американского боксера, он не исключает, что поединок его клиента и британца может состояться.
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"На самом деле все зависит от психологической составляющей, от того, в чем нуждается Джошуа. Нужен ли ему перерыв или бой для возвращения.
Если будет большое предложение на этот поединок и Эдди Хирн захочет поговорить об этом, тогда мы придумаем, что делать", - приводит слова Финкеля The Sun.
Напомним, что 15 октября на арене Barclays Center в Бруклине Деонтей Уайлдер проведет бой против Роберта Хелениуса.
Ранее стало известно, с кем Энтони Джошуа хочет провести поединок после поражения от Александра Усика в реванше.