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Альварес - Головкин: битва взглядов

Боксеры встретились накануне титульного поединка.
Сегодня, 08:24
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. 

Накануне боя боксеры посетили пресс-конференцию, на которой также встретились лицом к лицу в день прибытия в Лас-Вегас.

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Альварес и Головкин вели себя сдержано, а после битвы взглядов показали свой настрой на бой.

Вашему вниманию видео дуэли взглядов Альварес - Головкин:

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

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