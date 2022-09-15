Альварес - Головкин: битва взглядов

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Накануне боя боксеры посетили пресс-конференцию, на которой также встретились лицом к лицу в день прибытия в Лас-Вегас.

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Альварес и Головкин вели себя сдержано, а после битвы взглядов показали свой настрой на бой.

Вашему вниманию видео дуэли взглядов Альварес - Головкин:

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.