Альварес - Головкин: битва взглядов
Боксеры встретились накануне титульного поединка.
В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоится третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.
Накануне боя боксеры посетили пресс-конференцию, на которой также встретились лицом к лицу в день прибытия в Лас-Вегас.
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Альварес и Головкин вели себя сдержано, а после битвы взглядов показали свой настрой на бой.
Вашему вниманию видео дуэли взглядов Альварес - Головкин:
FIRST FACE OFF OF FIGHT WEEK 🍿— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 13, 2022
🎥 @MatchroomBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/WjKdGIwI4x
Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.