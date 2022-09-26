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"Мы обязаны встретиться": Уайлдер подтвердил желание сразиться с Джошуа

Американский супертяж заинтересован в проведении поединка с британцем.
Сегодня, 11:48
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет сразиться с еще одним экс-обладателем титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

"Мы все выступаем в супертяжелом весе. Люди часто задают мне вопрос по поводу Джошуа и многих других парней. Но однозначно чаще всего спрашивают обо мне и Джошуа. Это все еще огромный бой, в котором очень заинтересованы болельщики.

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Я всегда нахожусь в приподнятом настроении в таких моментах. Если все пойдет по плану, если мы с ним продолжим драться, то мы обязаны встретиться друг с другом. Я на протяжении многих лет пытался сделать это, но не достиг успеха. Впрочем, сейчас другое время", - сказал Уайлдер в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что в своем следующем бою Деонтей Уайлдер 15 октября встретится в ринге с финном Робертом Хелениусом.

Ранее менеджер Уайлдера заявил, что его клиент готов провести поединок с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер
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