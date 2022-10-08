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Хэйни раскрыл тактику на реванш с Камбососом

Американец рад, что он часто боксирует.
Сегодня, 09:12
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни поделился мнением о реванше с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.

По словам американца, он будет выглядеть острее и нацелен лишь на победу.

"Я рад, что быстро вернусь в ринг. Это как бы возвращает меня в те дни, когда я только начинал. Вы увидите, что когда мы Джорджем снова окажемся в ринге, насколько я острее и лучше.

Раньше я дрался четыре раза в год. Когда я настолько активен, то могу просто продолжать с того места, где остановился в последнем лагере. Сейчас я буду намного острее", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, первый поединок боксеры провели 5-го июня, где победу единогласным решением судей одержал Хэйни. Реванш американца и австралийца состоится 16-го октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Хэйни нацелен на бой с Ломаченко после реванша с Камбососом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс девин хэйни Джордж Камбосос
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