Хэйни раскрыл тактику на реванш с Камбососом

Американец рад, что он часто боксирует.

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни поделился мнением о реванше с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.

По словам американца, он будет выглядеть острее и нацелен лишь на победу.

"Я рад, что быстро вернусь в ринг. Это как бы возвращает меня в те дни, когда я только начинал. Вы увидите, что когда мы Джорджем снова окажемся в ринге, насколько я острее и лучше.

Раньше я дрался четыре раза в год. Когда я настолько активен, то могу просто продолжать с того места, где остановился в последнем лагере. Сейчас я буду намного острее", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, первый поединок боксеры провели 5-го июня, где победу единогласным решением судей одержал Хэйни. Реванш американца и австралийца состоится 16-го октября на Rod Laver Arena в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что Хэйни нацелен на бой с Ломаченко после реванша с Камбососом.