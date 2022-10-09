"Очень мотивирован": Ломаченко озвучил свою главную цель

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко назвал свою главную цель в карьере.

По словам боксера, он стремится стать абсолютным чемпионом в легком дивизионе.

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"Я очень, очень сильно мотивирован, потому что у меня есть цель. У меня есть мечта - стать абсолютным чемпионом мира.

Сейчас я пребываю ближе к своему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, что 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке Василий Ломаченко проведет бой против Джемейна Ортиса.

Ранее менеджер Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.