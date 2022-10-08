Менеджер Ломаченко рассказал, почему следующим соперником был выбран Ортис

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас высказался по поводу предстоящего поединка против Джемейна Ортиса.

В частности, представитель бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях объяснил, как непобежденный американец был выбран в качестве соперника.

"Ломаченко будет драться 29 октября в Нью-Йорке. Бой предстоит не из простых.

Читай также: Бой Ломаченко - Ортис официально утвержден

Он уже прошел всех бывших чемпионов, нет никого из ветеранов, чтобы сразиться. Но нужно было проводить бой. Тогда Ломаченко сказал: "Нет ветеранов, бывших чемпионов. Тогда я хочу получить поединок с лучшим проспектом", - рассказал Климас в комментарии ESNEWS.

Напомним, бой Ломаченко - Ортис состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее менеджер Василия Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.