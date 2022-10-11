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Менеджер Усика сделал прогноз на потенциальный бой с Фьюри

Эгис Климас отметил вариант, при котором украинец победит.
Сегодня, 07:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поединке своего подопечного и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По мнению специалиста, украинский боксер не сможет побить британца.

"Фьюри - большой парень. Я бы сказал, что Усик не может его побить. Усик способен его победить. Есть большая разница между тем, чтобы побить и победить. Усик побил Беллью. Александр победил Джошуа. Он не побил Джошуа, а победил".

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Климас уверен, что Усик победит Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.

"Пересмотрите второй бой Усика с Джошуа и посчитайте, сколько возможностей для нокаута вы увидите у Александра. А затем скажите, побил он Джошуа или победил. Усик выиграл каждый раунд, но не побил Джошуа. Энтони устал, но Александр его не побил, а победил. Это делает его тем бойцом, которым он есть. Конечно, я думаю, что он победит Фьюри по очкам. Это будет словно кот и мышь", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика озвучил приоритетную цель украинского чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас
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