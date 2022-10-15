Тренер Уайлдера: Деонтей - единственный, кто способен нокаутировать Усика

Малик Скотт сделал прогноз на потенциальный бой своего подопечного и украинского чемпиона.

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мыслями о возможном поединке американского боксера с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По мнению специалиста, его подопечный - единственный боец, кто может остановить украинца в ринге, одержав досрочную победу.

"Прежде всего, огромное уважение Александру Усику. Я неоднократно говорил за последние три-четыре года, что он один из лучших бойцов в мире.

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Я провел с Усиком много времени, побывал с ним во многих тренировочных лагерях, он привез меня в Украину. Мы всегда общались о боксе и разбирали его предыдущие поединки. Усик - своеобразная личность с очень добрым сердцем.

Что касается потенциального поединка между Уайлдером и Усиком, то я считаю, что Деонтей - единственный, кто способен победить Усика не решением судей, а нокаутом.

Ведь, несмотря на его ловкость, Усик дает возможность бить по себе. Из своих боев Александр выходит избитым, что говорит о его уязвимости", - сказал Скотт в комментарии ESNEWS.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, когда может подраться с Александром Усиком.