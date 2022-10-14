Уайлдер рассказал, когда может подраться с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями по поводу возможного поединка против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам американского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с украинцем после своего ближайшего боя против Роберта Хелениуса.

"Многие говорили, что хотят драться со мной, но потом, когда приходило время, они шли другим путем. Я спрашивал про Усика, и мне говорили, что он человек слова. Посмотрим, что будет, если я одержу победу.

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Для Хелениуса это большой бой, после него он может оказаться в отличном положении. Если он выиграет, то станет обязательным претендентом для Усика. Это элиминатор по линии WBC. Кто-то из нас дальше может подраться с Усиком. Хелениус может сразиться с ним как обязательный претендент на титул WBA. Усик посетит наш бой. Он говорит, что хочет драться с победителем.

Так что следующий бой может быть титульным, особенно если Усик - человек слова. Я знаю пару человек, которые находятся рядом с ним. Они поручились за него, так что посмотрим, что произойдет", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, Деонтей Уайлдер следующий бой проведет 15 октября против Роберта Хелениуса.

Ранее менеджер Эгис Климас сообщил, что Усик хотел бы сразиться с Уайлдером, если не удастся организовать поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.