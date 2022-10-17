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Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории

Украинец назвал всеми любимых спортсменов.
Сегодня, 13:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о лучших боксеров в истории.

По словам украинского боксера, он считает лучшими Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али, однако не стал их расставлять по позициям.

"В тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Я всегда следил за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али.

Я не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном.

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