Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории
Украинец назвал всеми любимых спортсменов.
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о лучших боксеров в истории.
По словам украинского боксера, он считает лучшими Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али, однако не стал их расставлять по позициям.
"В тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Я всегда следил за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али.
Я не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном.