Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о лучших боксеров в истории.

По словам украинского боксера, он считает лучшими Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али, однако не стал их расставлять по позициям.

"В тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Я всегда следил за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али.

Я не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном.