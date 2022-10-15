iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном

Украинец хочет войти в историю спорта.
Сегодня, 12:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, при каком условии возможно проведет бой против экс-чемпиона Шакура Стивенсона (19-0, 9 КО).

По словам украинского спортсмена, он готов выйти в ринг против Стивенсона, если у того будут поясы.

"Если Шакур будет обладателем четырех поясов – не проблема. Я готов к нему. Для меня это не бизнес. Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.

Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели".

Читай также: "Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника

"У моей жизни уже был шанс, но я им не воспользовался. Однако сейчас я снова приближаюсь к этой возможности. Если я этого заслужил, мне нужен еще один шанс. Но если нет, то без проблем жизнь продолжается", - приводит слова Ломаченко ESNEWS.

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джеймена Ортиса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
0 0 0

Статьи по теме

Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины
"Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника "Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника
"Мне плевать, заставлю я его ждать или нет": Хэйни - о возможном бое с Ломаченко "Мне плевать, заставлю я его ждать или нет": Хэйни - о возможном бое с Ломаченко
Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик Ломаченко сделал прогноз на потенциальный бой Фьюри - Усик
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Киберспорт13:52
Зинченко и Миколенко примут участие в благотворительном шоу-матч в CS:GO
Украина13:15
"Ни одна команда не провела вместе столько времени": Бущан объяснил провал Динамо на старте сезона
Бокс12:55
Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном
Бокс12:30
Пакьяо изъявил желание возобновить карьеру ради топового боя
Украина12:00
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
Украина11:35
Шахтер - Динамо Киев: прогноз на матч 16.10.2022
Формула 111:34
Вольфф - о Ред Булл: Теперь каждый сможет просто заплатить штраф за превышение потолка расходов
НБА11:06
"Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете
ЧМ-202210:45
Месси боится, что травма помешает ему выступить на его последнем чемпионате мира в Катаре
Бокс10:45
Девін Хейні – Джордж Камбосос: анонс та прогноз на титульний бій
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK