Ломаченко назвал условие проведения боя со Стивенсоном

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, при каком условии возможно проведет бой против экс-чемпиона Шакура Стивенсона (19-0, 9 КО).

По словам украинского спортсмена, он готов выйти в ринг против Стивенсона, если у того будут поясы.

"Если Шакур будет обладателем четырех поясов – не проблема. Я готов к нему. Для меня это не бизнес. Это исторический момент для моей истории, истории моей жизни и нашей семьи.

Я говорил раньше, что бизнес и деньги мы можем потерять завтра, но мы никогда не потеряем свое наследие, свой исторический момент. Это навсегда останется в истории. Вот почему я стремлюсь к этой цели".

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"У моей жизни уже был шанс, но я им не воспользовался. Однако сейчас я снова приближаюсь к этой возможности. Если я этого заслужил, мне нужен еще один шанс. Но если нет, то без проблем жизнь продолжается", - приводит слова Ломаченко ESNEWS.

Напомним, 29 октября Ломаченко проведет бой против Джеймена Ортиса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины.