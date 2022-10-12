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"Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника

Бывший чемпион поделился мыслями о Джемейне Ортисе.
Сегодня, 23:28
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о Джемейне Ортисе, с которым встретится в ближайшем бою.

Поединок между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"Я спарринговал раньше с этим парнем, он в большом порядке, очень техничный, со скоростью, чувствует дистанцию.

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Следующий соперник? Никогда не знаешь, что случится завтра. Поэтому я никогда не заглядываю вперед.

Я просто делаю свою работу. Как всегда постараюсь показать себя с лучшей стороны, лучший стиль, лучшие качества", - сказал Ломаченко в комментарии ESNEWS.

Ранее менеджер Ломаченко сообщил, когда тот может подраться за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джемейн Ортис
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