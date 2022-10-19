iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания

В Нью-Йорке (США) пройдет официальное взвешивание перед поединком украинского и американского боксера. Онлайн-трансляция церемонии начнется в 19:00 по киевскому времени.
Сегодня, 16:20
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
0 0 0

В Нью Йорке  (США) пройдет официальное взвешивание украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 8 KO) и американца Джемейна Ортиса (17-0, 8 KO), поединок которых станет главным событием вечера бокса.

Стоит отметить, что перед предыдущим боем Ломаченко против Ричарда Комми его вес был равен 60.96 кг в то время, как Ортис перед своим последним боем весил 61.3 кг.

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания будет доступна позже...

Ломаченко - Ортис: профайл боксеров.

  • У украинца за плечами есть два титула чемпиона Олимпиады в то время, как не Ортиз принимал участие в Олимпийских Играх
  • 34-летний Ломаченко провел на профиринге 18 боев, победив в 16 из них. Боксер удерживал пояса по версиям WBA, WBO, WBC
  • Американец Ортис провел в качестве профессионала 17 поединков, одержав победу во всех, но тем не менее не завоевав каких-либо серьезных поясов.
  • Ломаченко незначителньо проигрывает своему оппоненту в габаритах. Рост украинца - 170 см, размах рук - 166 см. Рост Ортиса равен 173 см, размах рук - 175 см.

 

0 0 0

Статьи по теме

Шахтер добыл разгромную победу над Колосом Шахтер добыл разгромную победу над Колосом
"Готовы к диалогу": Менеджер Уайлдера сделал заявление по поводу боя с Джошуа "Готовы к диалогу": Менеджер Уайлдера сделал заявление по поводу боя с Джошуа
The International 2022: онлайн-трансляция матчей The International 2022: онлайн-трансляция матчей
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2 The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Помочь журналистам

Видео

Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Шахтер добыл разгромную победу над Колосом
Бокс18:32
"Готовы к диалогу": Менеджер Уайлдера сделал заявление по поводу боя с Джошуа
Киберспорт18:21
The International 2022: онлайн-трансляция матчей
Киберспорт18:07
The International 2022: календарь и результаты всех матчей чемпионата мира по Dota 2
Европа17:50
Коваленко больше не сыграет в 2022 году
Европа17:39
Хави: Барселона даже на Бернабеу играла так, как хотела
Бокс17:18
Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
Украина16:54
Днепр-1 впервые потерял очки в нынешнем сезоне УПЛ
Европа16:38
Экс-полузащитник Ромы покурил сигарету прямо во время матча своей команды
Бокс16:20
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK