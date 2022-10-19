Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания
В Нью-Йорке (США) пройдет официальное взвешивание перед поединком украинского и американского боксера. Онлайн-трансляция церемонии начнется в 19:00 по киевскому времени.
В Нью Йорке (США) пройдет официальное взвешивание украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 8 KO) и американца Джемейна Ортиса (17-0, 8 KO), поединок которых станет главным событием вечера бокса.
Стоит отметить, что перед предыдущим боем Ломаченко против Ричарда Комми его вес был равен 60.96 кг в то время, как Ортис перед своим последним боем весил 61.3 кг.
Онлайн-трансляция церемонии взвешивания будет доступна позже...
Ломаченко - Ортис: профайл боксеров.
- У украинца за плечами есть два титула чемпиона Олимпиады в то время, как не Ортиз принимал участие в Олимпийских Играх
- 34-летний Ломаченко провел на профиринге 18 боев, победив в 16 из них. Боксер удерживал пояса по версиям WBA, WBO, WBC
- Американец Ортис провел в качестве профессионала 17 поединков, одержав победу во всех, но тем не менее не завоевав каких-либо серьезных поясов.
- Ломаченко незначителньо проигрывает своему оппоненту в габаритах. Рост украинца - 170 см, размах рук - 166 см. Рост Ортиса равен 173 см, размах рук - 175 см.