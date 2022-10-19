Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания

В Нью-Йорке (США) пройдет официальное взвешивание перед поединком украинского и американского боксера. Онлайн-трансляция церемонии начнется в 19:00 по киевскому времени.

В Нью Йорке (США) пройдет официальное взвешивание украинского боксера Василия Ломаченко (16-2, 8 KO) и американца Джемейна Ортиса (17-0, 8 KO), поединок которых станет главным событием вечера бокса.

Стоит отметить, что перед предыдущим боем Ломаченко против Ричарда Комми его вес был равен 60.96 кг в то время, как Ортис перед своим последним боем весил 61.3 кг.

Онлайн-трансляция церемонии взвешивания будет доступна позже...

Ломаченко - Ортис: профайл боксеров.