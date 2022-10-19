"Готовы к диалогу": Менеджер Уайлдера сделал заявление по поводу боя с Джошуа

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, высказался по поводу возможности организации боя против экс-обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам представителя американского боксера, пока конкретных предложений они не получали, но готовы обсудить потенциальный поединок.

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"Мы сказали на пресс-конференции после боя с Хелениусом, что все зависит от того, кто нам сделает первым предложение. Будет это команда Александра Усика или Эдди Хирн.

Забавно получается с Эдди, он делал все эти громкие заявления, обвинял меня, что будто я не хочу разговаривать с ним. Я же сказал, что готов все обсудить, но после боя с Хелениусом. Не было смысла разговаривать перед поединком, но сейчас мы готовы к диалогу", - приводит слова Финкеля Boxing Scene.

Напомним, что после победы над Робертом Хелениусом Деонтей Уайлдер сообщил, с кем готов подраться в дальнейшем.