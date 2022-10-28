iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко оценил статус Усика в боксе после победы над Джошуа в реванше

Украинский боксер отметил влияние Усика на супертяжелый дивизион.
Сегодня, 14:15
Александр Усик и Василий Ломаченко / instagram.com/lomus_official
Александр Усик и Василий Ломаченко / instagram.com/lomus_official
0 0 0

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) поделился мнением о победе чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

По словам украинца, Усик проделал отличную работу, чем доказал, что является одним из лучших в дивизионе.

"Александр проделал очень хорошую, умную работу. Доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе", - приводит слова Ломаченко YouTube-канал Curran Bhatia.

Напомним, в реванше Усик победил Джошуа раздельным решением судей.

Отметим, что в ночь с 29 на 30 октября Ломаченко проведет бой против Джермейна Ортиса. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

"Я не хочу быть говорящей головой, которая сотрясает воздух": Ломаченко не стал оставлять послание путину "Я не хочу быть говорящей головой, которая сотрясает воздух": Ломаченко не стал оставлять послание путину
Редкач поставил ставку на победу Ломаченко в бою с Ортисом Редкач поставил ставку на победу Ломаченко в бою с Ортисом
Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс, несмотря на войну в Украине Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс, несмотря на войну в Украине
Ломаченко назвал Стивенсона лучшим боксером среди трех предложенных Ломаченко назвал Стивенсона лучшим боксером среди трех предложенных
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа17:51
Месси появится в онлайн шутере PUBG Mobile
Европа17:43
Защитника Арсенала успешно прооперировали после инцидента в торговом центре
Европа17:22
Реал и ПСЖ поборятся за бразильского вундеркинда
ММА17:16
Макгрегор: Надеюсь, вернусь в октагон в начале 2023 года
Европа16:49
Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера
Лига конференций16:20
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
ММА16:06
Победитель боя Ковингтон - Чимаев станет претендентом на титул UFC в полусреднем весе
Европа15:45
Рауль отказался возглавить команду из Бундеслиги
Европа15:20
Робертсон: Холанда и Нуньеса сравнивают лишь из-за позиции и трансфера в одно окно
Футбол15:00
Англия на ЧМ-2022 в Катаре – состав и шансы на победу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK