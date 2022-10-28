Ломаченко оценил статус Усика в боксе после победы над Джошуа в реванше

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) поделился мнением о победе чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

По словам украинца, Усик проделал отличную работу, чем доказал, что является одним из лучших в дивизионе.

"Александр проделал очень хорошую, умную работу. Доказал во второй раз, что он является одним из самых сильных в супертяжелом весе", - приводит слова Ломаченко YouTube-канал Curran Bhatia.

Напомним, в реванше Усик победил Джошуа раздельным решением судей.

Отметим, что в ночь с 29 на 30 октября Ломаченко проведет бой против Джермейна Ортиса. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.