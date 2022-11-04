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Тренер Джейка Пола выступает против боя своего подопечного с братом Фьюри

Родственник чемпиона в тяжелом весе не является популярной медийной личностью.
Вчера, 22:47
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images
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Би Джей Флорес, тренер блогера и боксера Джейка Пола, выступает против того, чтобы его подопечный бился с Томми Фьюри.

"Напомните мне, кого побил Томми Фьюри? Может быть, он кода-то был главным событием какого-то вечера бокса?

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Сколько было продано платных трансляций в поединках с его участием? Я не говорю, что он не сможет боксировать с Джейком. У него сейчас 8-0, но он ни с кем не дрался", – сказал Флорес в интервью The MMA Hour.

Напомним, Джейк Пол в зрелищном поединке победил Андерсона Сильву. Американец стал триумфатор благодаря единогласному решению судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томми Фьюри Джейк Пол
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