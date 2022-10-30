Джейк Пол вызвал на бой Сауля Альвареса

Видеоблогер Джейк Пол заявил, что намерен подраться с абсолютным чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

"И Канело, ты тоже. Ты тоже, Канело! Вы, ребята, говорили: "О, ты не сможешь победить ударника, ты не сможешь победить легенду вроде Андерсона Сильвы!"

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Я только что это сделал, так почему я не могу победить Канело? К черту вас всех", – приводит слова Пола Fite TV.

Напомним, Джейк Пол в зрелищном поединке победил Андерсона Сильву. Американец стал триумфатор благодаря единогласному решению судей.