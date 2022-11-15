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Уоррен ожидает, что вскоре будет подтвержден бой брата Фьюри с Джейком Полом

Может быть, они с третьей попытки смогут сойтись на одном ринге.
Вчера, 23:40
Джейк Пол и Томми Фьюри / Getty Images
Джейк Пол и Томми Фьюри / Getty Images

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен ожидает, что сделка по бою Томми Фьюри с Джейком Полом будет завершена на следующей неделе, передает talkSPORT.

Все идет к тому, что эти двое наконец-то встретятся на одном ринге, что должно было произойти еще год назад.

"Вероятно, бой пройдет в конце февраля или в марте", — сказал Уоррен. "Причина, по которой это не произошло раньше, ведь все контракты уже были подписаны, это проблемы, которые у него (Томми Фьюри) были с американской визой".

Напомним, что впервые их поединок должен был состоятся еще в декабре 2021 года, но брат "Цыганского короля" сломал ребро.

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Вторая попытка была намечена на август этого года, но в этот раз Фьюри не смог получить визу, из-за чего бой был сорван.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Томми Фьюри Джейк Пол

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