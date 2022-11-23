Стало известно, когда Амосов проведет защиту чемпионского пояса

Украинец будет защищать свое чемпионство.

Украинский чемпион Bellator в среднем весе Ярослав Амосов в ближайшее время проведет защиту чемпионского пояса.

Как сообщает Bellator MMA, украинский боец проведет бой с американцем Логаном Сторли, который владеет временным чемпионским титулом.

Поединок бойцов пройдет 25 февраля, а состоится на турнире Bellator 291 в Дублине.

Напомним, свой последний поединок Ярослав провел в июне 2021 года с Дугласом Лимой. В мае текущего года Амосов снялся с боя против Майкла Пейджа из-за полномасштабного вторжения россии.