Усик посетит бой Фьюри - Чисора

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что украинский боксер посетит бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

По словам функционера, команда украинца уже купила билеты, чтобы увидеть третий поединок боксеров, а затем завершить переговоры.

"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, третий поединок Фьюри против Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Усик начал подготовку к следующему бою.