Усик посетит бой Фьюри - Чисора
Украинский боксер готов встретиться со своими оппонентами.
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что украинский боксер посетит бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.
По словам функционера, команда украинца уже купила билеты, чтобы увидеть третий поединок боксеров, а затем завершить переговоры.
"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Напомним, третий поединок Фьюри против Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Усик начал подготовку к следующему бою.