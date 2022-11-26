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Усик посетит бой Фьюри - Чисора

Украинский боксер готов встретиться со своими оппонентами.
Сегодня, 13:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что украинский боксер посетит бой обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

По словам функционера, команда украинца уже купила билеты, чтобы увидеть третий поединок боксеров, а затем завершить переговоры.

"Мы купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим в Лондон. Надеюсь, что там завершим переговоры", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, третий поединок Фьюри против Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне. 

Ранее сообщалось, что Усик начал подготовку к следующему бою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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