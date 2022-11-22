Усик начал подготовку к следующему бою

Обладатель титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся к тренировочному процессу.

Журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter опубликовал видео от одного из членов команды боксера, который показал работу украинского чемпиона в зале.

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Усик в своем следующем поединке стремится подраться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Тем не менее в планы украинца может вмешаться Филип Хргович, которого назначили обязательным претендентом по линии IBF.

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023…



[📽️ TKO3777] pic.twitter.com/Oyit9Na7po — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 21, 2022

Ранее промоутер Боб Арум озвучил сроки проведения боя за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.