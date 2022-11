Усик начал подготовку к следующему бою

Oleksandr Usyk back training today with his eyes on a potential undisputed heavyweight world title fight vs Tyson Fury in early 2023… [📽️ TKO3777] pic.twitter.com/Oyit9Na7po

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...