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Усик начал подготовку к следующему бою

Украинский чемпион возобновил тренировки.
Сегодня, 10:31
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вернулся к тренировочному процессу.

Журналист Майкл Бенсон у себя в Twitter опубликовал видео от одного из членов команды боксера, который показал работу украинского чемпиона в зале.

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Усик в своем следующем поединке стремится подраться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Тем не менее в планы украинца может вмешаться Филип Хргович, которого назначили обязательным претендентом по линии IBF.

Ранее промоутер Боб Арум озвучил сроки проведения боя за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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