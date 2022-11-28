Бриедис сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам латвийца, британский боксер одержит победу в титульном бое с украинцем.

"Фьюри - хитрый лис. Я думаю, он найдет свое. Энтони Джошуа просто душевный человек. Он похож на меня. Он копия меня по душе, поэтому ему не хватает злости, агрессии, хитрости", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться в конце февраля или начале марта.

Ранее Тайсон Фьюри назвал следующего соперника, если у него не получится провести бой с Усиком.