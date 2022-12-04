Фьюри заявил, что Джойс - более опасный соперник, чем Усик

Тайсон Фьюри заявил, что если у него не будет боя с Александром Усиком, то его следующим спореником станет Джо Джойс. Кроме того боксер назвал именно англичанина более опасным соперником для себя.

Чемпион WBC в супертяжелом весе после боя с Чисорой вызвал на ринг Усика, а после и Джойса. После небольшого шоу Фьюри сказал, что, если Усик не будет драться, то он проведет бой с Джойсом. А позднее в интервью Тайсон сравнил двух боксеров.

"На мой взгляд, Усик - более хитрый боксер, но Джойс даст мне более жесткий бой, чем Усик. Это 100%. Как вы думаете, с кем будет тяжелей? С огромным Джо, который будет идти на меня, пытаясь разбить меня на куски, или с Усиком, пытающимся украсть джеб, бегающим по рингу, и стремящимся захватить очко то здесь, то там", - сказал Фьюри.

Однако при этом британец признал, что Усик - сильный боец, а его карьеру можно смело назвать фантастической. Хотя далее Фьюри все равно заявил, что без проблем разберется с украинцем.

"Я думаю, что Усик — очень хороший боец. Я не собираюсь ничего у него отнимать. Он абсолютный чемпион в тяжелом весе и объединенный чемпион в супертяжелом весе. Так что у него была фантастическая карьера, но я думаю, что справлюсь с ним. Но, как я уже сказал, я действительно думаю, что самым большим испытанием для меня является Джо Джойс".

Ранее сообщалось, что Хргович все-таки не будет мешать возможному бою между Усиком и Фьюри.