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"Это далеко не бокс": Промоутер Усика оценил бой Фьюри - Чисора

Сам украинский чемпион назвал поединок "дорогим спаррингом".
Сегодня, 16:52
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика поделился мыслями по поводу победы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой.

По словам промоутера, этот поединок не произвел впечатления как на него, так и на его клиента.

"Я не знаю, как это прокомментировать. Я имею в виду, что уважаю обоих парней, обоих джентльменов. Но то, что произошло, что мы увидели - это далеко не бокс. Как сказал Усик, это был дорогой спарринг.

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Кто-то понял, что Фьюри кричал Усику после боя? Да, мы почувствовали энергию, но не разобрали слов. Мы идем за званием абсолютного чемпиона, а что будет дальше, известно одному богу.

Я не думаю, что это конец для Дерека Чисоры. Он воин, мужчина с большим сердцем. Он по-прежнему может продолжать. Чисора дрался за звание чемпиона мира по версии WBC. Это была не уличная драка, а серьезный титульный бой", - сказал Красюк в комментарии Boxing UK.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Фьюри - Чисора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора

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