Промоутер оценил возможность проведения боя Фьюри с Джойсом

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем своего клиента, временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Джо Джойса.

По словам менеджера, он не исключает, что непобежденный британец может получить бой против еще одного его подопечного, обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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"Джо - временный чемпион мира. Будут большие бои и это не тяжелая работа. Нам не придется иметь дело с какими-то сумасшедшими людьми. Мы будем работать с разумными людьми, с которыми несложно договориться.

В следующем году будет три или четыре больших шоу. Думаю, он получит возможность стать претендентом на титул Фьюри", - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что считает Джо Джойса более опасным соперником, чем Александр Усик.