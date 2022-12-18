Украинский супертяж Выхрист одержал 11-ю победу на профессиональном ринге

Украинский представитель супертяжелой весовой категории Виктор Выхрист (11-0, 7 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

В ходе вечера бокса в немецком Геппингене украинец одолел 47-летнего американского ветерана Франклина Лоуренса (21-4-2, 16 КО).

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В пятом раунде Выхрист отправил своего оппонента в нокдаун, но тот сумел продолжить бой. Соперники прошли все восемь раундов поединка, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал украинец.

Для 30-летнего Выхриста эта победа стала 11-й в профессиональной карьере.