"Кто первым попадет": Экс-тренер Джошуа сделал прогноз на потенциальный бой с Уайлдером

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия, который готовил британца к реваншу с Александром Усиком, поделился мыслями о будущем боксера.

В частности, специалист оценил шансы британского боксера в потенциальном поединке с Деонтеем Уайлдером.

"Одна вещь, которую я сказал команде Джошуа и скажу им снова, это то, что я не рекомендую им немедленно искать большой бой. Энтони - большая звезда в Европе, одна из крупнейших в истории. Ему стоит поискать два-три боя чуть более адекватных. Я не хочу говорить легких, потому что легких боев не бывает, а ему нужен более адекватный бой.

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Ему нужно вернуть уверенность и привыкнуть к новому тренеру. Потому что было большой проблемой найти нового тренера и пойти сразу против Усика, как это было в моем случае. Это был не только вызов для Эй Джей, но и для меня, пойти на реванш после доминирования в первом бою. Это было сложно.

Я работал с Энтони, и он сильно бьет. Я никогда не чувствовал силу Уайлдера, но это тоже похоже на сильный удар. Но удар Энтони очень сильный, не менее сильный, чем удар Уайлдера. Поэтому я думаю, что кто первым хорошо попадет, тот и выиграет бой", - цитирует Гарсию Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа планируют устроить бой против Деонтея Уайлдера в 2023 году.