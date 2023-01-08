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Джервонта Дэвис: Джейк Пол – клоун, а Райан Гарсия – маленький клоун

Американец раскритиковал своих коллег по цеху.
Сегодня, 22:49
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис высказался о Райане Гарсии и Джейке Поле.

"Пол – клоун, а Гарсия – маленький клоун. Скажите им, пусть готовятся. Им нравится болтать и стараться прославиться за счет других людей. Больше не следует говорить, нужно просто работать.

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Гарсия сказал, что наш бой состоится 15 апреля? Я буду готовиться. Я больше ни слова не скажу. Мне нужно просто подписать контракт", – сказал Дэвис в интервью FightHype.

Напомним, Гарсия и Пол бросили вызов Джервонте после его победы над Эктором Луисом Гарсией.

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