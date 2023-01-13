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Тренер Уайлдера: Деонтей отправит Усика в нокаут

Малик Скотт сделал однозначный прогноз на возможный бой украинца с американцем.
Сегодня, 08:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт поделился мнением о потенциальном поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком.

По словам специалиста, он не верит, что Усик сможет оказать достойное сопротивление американскому спортсмену.

"Победа над Фьюри была бы более триумфальной, потому что он дважды победил нас в трилогии. Я просто не представляю, что у Деонтея будет очень тяжелый бой с Усиком. Александр меньше, и он пропускает".

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"Давайте скажу прямо: в США никто не уважает Усика как боксера и человека больше меня. Но если он выйдет против Уайлдера, то я думаю, что по-человечески, биомеханически для него невозможно постоянно выдерживать эти ракетные удары. Я не могу представить, что бой пройдет всю дистанцию. Я вижу, что Деонтей отправит его в нокаут", - приводит слова тренера iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри рассказал, где планируют организовать бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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