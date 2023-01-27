Богачук прошел процедуру взвешивания перед защитой пояса

Украинец выйдет в ринг с представителем США.

В ночь с 27 на 28 января украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21 КО) проведет поединок против Натаниэля Галлимора (22-6-1, 17 КО).

В преддверии боя боксеры прошли процедуру взвешивания.

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Украинский спортсмен немного перевесил соперника.

Результаты взвешивания:

Сергей Богачук – 69,4 кг

Натаниэль Галлимор - 69,3 кг

Напомним, бой Богачук - Галлимор состоится 27 января в Монтебелло, США. Украинский боксер будет защищать свой пояс WBC Continental Americas.

Отметим, что 34-летний американец в последнем бою проиграл по очкам украинцу Федору Черкашину.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер узнал имя следующего соперника и дату боя.