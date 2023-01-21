Непобежденный украинский боксер узнал имя следующего соперника и дату боя

Украинский боксер-полусредневес Василий Чеботарь 12-0 (4 КО) в ближайшее время проведет свой следующий поединок.

Наш спортсмен выйдет в ринг 28 января, а его соперником станет представитель Аргентины Хосе Луис Кастильо.

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Поединок пройдет пройдет в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night.

"Боксер промоутерской компании K2 Promotions Василий Чеботарь проведет следующий поединок 28 января! Бой пройдет в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night. Соперником украинца станет аргентинец Хосе Луис Кастильо", - говорится в официальном заявлении промоутерской компании К2.

Напомним, свой последний поединок Василий Чеботарь провел в октябре минувшего года. Он выиграл единогласным решением судей в восьмираундовом бою у чеха Мирослава Сербана.