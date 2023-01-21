iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Непобежденный украинский боксер узнал имя следующего соперника и дату боя

Украинец проведет поединок в рамках шоу Knockout Boxing Night.
Сегодня, 13:23
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1

Украинский боксер-полусредневес Василий Чеботарь 12-0 (4 КО) в ближайшее время проведет свой следующий поединок.

Наш спортсмен выйдет в ринг 28 января, а его соперником станет представитель Аргентины Хосе Луис Кастильо.

Читай также: Стало известно, почему до сих пор нет анонса боя Усик - Фьюри

Поединок пройдет пройдет в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night.

"Боксер промоутерской компании K2 Promotions Василий Чеботарь проведет следующий поединок 28 января! Бой пройдет в Польше в рамках шоу Knockout Boxing Night. Соперником украинца станет аргентинец Хосе Луис Кастильо", - говорится в официальном заявлении промоутерской компании К2.

Напомним, свой последний поединок Василий Чеботарь провел в октябре минувшего года. Он выиграл единогласным решением судей в восьмираундовом бою у чеха Мирослава Сербана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Чеботарь

Статьи по теме

Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне Чеботарь добыл 12-ю победу на профессиональном уровне
Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя
Чеботарь отправил соперника в жуткий нокаут в андеркарде боя Беринчика Чеботарь отправил соперника в жуткий нокаут в андеркарде боя Беринчика
Редкач обвинил украинского боксера в покупке боя Редкач обвинил украинского боксера в покупке боя
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров

Последние новости

Европа15:26
Ройс может покинуть Боруссию после 11 лет в клубе
Биатлон14:55
Биатлон: Херрманн-Вик выиграла гонку пресследования, Джима финишировала в топ-30
Биатлон14:26
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования среди женщин и мужчин в Антохольц-Антерсельве
Европа14:12
Челси Мудрика намерен усилить еще две позиции
Киберспорт14:05
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча NaVi - NiP
НБА13:43
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный сольный проход Шредера возглавил рейтинг
Европа13:32
Мудрик - в запасе на матч против Ливерпуля
Бокс13:23
Непобежденный украинский боксер узнал имя следующего соперника и дату боя
Европа13:00
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Украина12:50
Динамо объявило о возвращении полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK