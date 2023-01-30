В интернете появилось видео, на котором экс-чемпион мира по боксу употребляет кокаин

Бывший чемпион мира по боксу Келл Брук попал в непростую ситуацию из-за слитого в интернет видео.

На нем британец снюхивает дорожку белого порошка со стола. Предположительно, белой субстанцией на видео был кокаин.

Breaking 🚨



It appears that Kell Brook is indeed a “sniffer” 😤#Boxing pic.twitter.com/qz9Gjtxukw — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) January 29, 2023

Данный инцидент уже прокомментировал экс-чемпион мира Тони Харрисон.

"Келл Брук - это прекрасный пример того, что нужно следить за окружением, которое ты держишь вокруг себя. Не все люди тебе подходят. Я и сам это понял", - заявил боксер в интервью The Sun.

Напомним, в последний раз Брук выходил в ринг в феврале прошлого года. В том поединке британец победил Амира Хана.

Ранее сообщалось, что футболиста сборной Нидерландов подозревают в торговле наркотиками.