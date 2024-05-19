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Келл Брук: Фьюри сделал достаточно, чтобы победить Усика решением судей

Британец решил поддержать своего соотечественника.
Сегодня, 21:21
Келл Брук / Getty Images
Келл Брук / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Келл Брук оценил победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

"Драма, особенно в одном из раундов. Я думал, что Тайсон Фьюри имеет два раунда преимущества в этом поединке. Думаю, что это было близкий бой. Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть по решению судей".

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"После того, как он пережил 9 раунд, я знал, что он в форме, хорошо восстановится и хорошо выдержит бой, что он и сделал", – сказал Брук в интервью iFL TV.

Напомним, украинец добыл победу над британским супертяжеловесом раздельным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Келл Брук Александр Усик

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