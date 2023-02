Экс-чемпион по боксу, нюхавший на камеру белый порошок, попытался объяснить свое поведение

Бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук после громкого скандала с его предположительным употреблением наркотиков попытался объяснить свое поведение.

Недавно в Сеть попало видео, на котором британский боксер во время вечеринки нюхает белый порошок.

После инцидента Бруку пришлось оправдываться, и он заявил, что имеет психические проблемы.

"Я облажался, поднимаю руки вверх. Хочу попросить прощения перед семьей, партнерами в тренажерном зале, друзьями и фанатами.

Не секрет, что я борюсь с психическим заболеванием. Активно ищу помощи, которая мне очень нужна, которая направит меня на правильный путь. Еще раз приношу свои извинения за боль, которую я причинил", - написал Брук в Twitter.

I messed up,I hold my hands up & want to apologise to my family gym friends & fans



It’s no secret that I struggle with mental health & I’m finding retirement really hard. I’m actively seeking the help I need to get me on the right path. Again i apologise for the hurt I’ve caused