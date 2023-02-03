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Джойс официально получил нового соперника

Британец проведет защиту своего пояса.
Сегодня, 11:14
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс проведет первую защиту своего титула.

Британский боксер выйдет в ринг с китайским гигантом Чжаном Чжилеем.

Поединок спортсменов пройдет 15-го апреля в Лондоне (Великобритания) на арене Copper Box Arena.

Напомним, Джойс завоевал свой титул в сентябре прошлого года, победив бывшего чемпиона мира своей весовой категории Джозефа Паркера. 

Что касается Чжилейя, то он в последнем поединке потерпел первое поражение в карьере - его победил хорват Филип Хргович.

Ранее промоутер Фьюри подтвердил новую дату боя Тайсона и Усика.

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