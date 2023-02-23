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"Не по зубам": Экс-чемпион сделал неутешительный для Усика прогноз на бой с Фьюри

Джонни Нельсон назвал фаворита поединка за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 14:44
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Джонни Нельсон поделился своим мнением о возможном бое между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, фаворитом потенциального поединка будет британский боксер, поскольку украинец не сможет справиться с габаритами оппонента.

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"Я считаю, что это отличный бой. Я склоняюсь к тому, что Фьюри окажется Усику не по зубам в плане габаритов. Я думаю, это сыграет в его пользу. Ортодоксальный стиль Фьюри столкнется с нестандартным стилем Усика, но Александр боксирует куда более плавно.

Тем не менее в этом поединке я склоняюсь на сторону Фьюри. Давайте будем волноваться по поводу этого боя, когда они действительно договорятся, подпишут контракт и будут готовы его устроить", - сказал Нельсон в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что у них есть дедлайн для проведения боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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