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Чисора сделал прогноз на бой Фьюри - Усик

Дерек Чисора назвал однозначного фаворита титульного поединка.
Сегодня, 13:16
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран хэвивейта Дерек Чисора поделился мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсон Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Александра Усика.

По словам Чисоры, победу в титульном бою одержит британский спортсменю

"Как сложится поединок? Я пока не знаю. Он еще должен состояться. Сейчас все будут призывать дать им титульный шанс. Поскольку других бойцов на подпускают к поясам, они будут требовать титульник".

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"Мое мнение по поводу этого боя не изменилось. Оно осталось тем же: Тайсон победит", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее стало известно, почему бой Усик - Фьюри не состоится в Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора

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