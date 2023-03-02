"Пять лет пытаюсь": Менеджер Уайлдера оценил вероятность организации боя с Джошуа

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, прокомментировал возможность проведения боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По его словам, его подопечный не против поединка, но пока больше нежелания исходит с другой стороны.

"Мы с Хирном очень хорошо ладим, но по какой-то причине он не хочет отпускать в большие бои Джошуа.

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Спросите у Хирна, почему не удалось организовать бой. Если бы я был виновником, то ответил на этот вопрос. Я уже пять лет пытаюсь сделать этот бой. Это не наша вина.

В конце концов, все сводится к бойцу. Если Джошуа действительно хочет встретиться с Уайлдером, то это произойдет. Если мы к концу года не увидим этого поединка, то опять услышим кучу оправданий с их стороны", - приводит слова Финкеля Boxing Scene.

Отметим, ранее Энтони Джошуа прокомментировал возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером.