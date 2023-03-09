"Пузико - это мило": Усик рассказал, как относится к взаимному трэштоку с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как относится к трэштоку в боксе.

В частности, для потенциального соперника, обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, у украинца есть уже привычное прозвище "belly" ("пузо"), которое он использует в ответ на то, что британец постоянно называл его "средневесом" или "кроликом".

Тем не менее, по словам Усика, он не считает подобные выпады в адрес друг друга слишком оскорбительными и не обращает особого внимания на слова оппонента.

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"В моем понимании, трэшток - это какие-то грязные вещи, где ты унижаешь своего оппонента и обзываешь его как-то обидно.

Например, когда я говорю на Тайсона Фьюри "belly", то, в моем понимании, это немного даже мило. Ну пузико, ну что тут такого обидного, пузико. Тем более что оно у него есть.

Он в свою очередь немного жестче на меня говорит. Но меня это никак не унижает. Ну, говорит и говорит. Пусть говорит.

Я думаю, что это можно. Это стало популярным, когда люди хотят быть известны или как-то себя зарекомендовать. Но сначала нужно себя показать как хорошего специалиста, а потом уже можно добавлять какой-то трэшток. Если же ты начинаешь с грязи и выходишь в ринг или куда угодно, а там ты ноль, то это минус", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу Parimatch Ukraine.

Ранее Александр Усик дал оценку своему потенциальному сопернику, ответив, боится ли он Тайсона Фьюри.