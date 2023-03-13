"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал желание обладателя титула WBC Тайсона Фьюри подписать контракт на бой без предусмотренной опции реванша.

По словам представителя украинца, инициатива о возможности проведения повторного поединка исходила со стороны британца, а теперь он передумал.

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"Никто со стороны Усика не просит реванш, хватит лгать людям.

Проблема с реваншем возникла с твоей стороны, поскольку мы имели дело с твоими промоутерами, ты попросил о реванше - мы согласились. Так что дальше, не драться с Усиком?" - написал Климас в Twitter.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк высказал предположение, что Тайсон Фьюри любыми способами пытается избежать боя.