"Будет 50/50": Менеджер Усика назвал условие для Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал подробности переговоров по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам функционера, если бой не состоится 29 апреля, то гонорар будет поделен поровну.

"Кстати, мы собираемся включить 29 апреля в контракт 70/30. Если это сражение сместится на другую дату, это уже не будет соглашение 70/30. Тогда будет 50/50".

Читай также: Промоутер Фьюри отреагировал на ультиматум Тайсона по поводу боя с Усиком

"Если бой с Фьюри так и не будет согласован, мы будем двигаться дальше. У Александра вырисовываются обязательства по защите", - отметил Климас.

From Egis Klimas (manager of O.Usyk),"BTW, we're going to enclose in the contract, the 70-30 (split) is for April 29th. If that fight (Fury-Usyk) moves to a different dte, it's not going to be a 70-30 deal. It's going to be 50-50." #boxing