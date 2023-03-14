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"Будет 50/50": Менеджер Усика назвал условие для Фьюри

Эгис Климас обозначил варианты развития с проведением боя украинца и британца.
Сегодня, 10:36
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал подробности переговоров по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

По словам функционера, если бой не состоится 29 апреля, то гонорар будет поделен поровну.

"Кстати, мы собираемся включить 29 апреля в контракт 70/30. Если это сражение сместится на другую дату, это уже не будет соглашение 70/30. Тогда будет 50/50".

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"Если бой с Фьюри так и не будет согласован, мы будем двигаться дальше. У Александра вырисовываются обязательства по защите", - отметил Климас.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее украинский боксер отреагировал на очередной ультиматум Фьюри.


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