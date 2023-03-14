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Промоутер Фьюри отреагировал на ультиматум Тайсона по поводу боя с Усиком

Фрэнк Уоррен оценил шансы на проведение титульного боя британца с украинцем.
Сегодня, 09:14
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о том, что его подопечный предлагает Александру Усику убрать пункт о реванше.

По словам функционера, новые требования британца не помешают организации боя за абсолютное чемпионство.

"Боксеры согласились на разделение гонорара и поэтому бой состоится. Есть вопросы по контракту, но это не будет проблемой. Я знаю, что мы справимся.

Что касается Тайсона, то он просто выставляет все на показ, говорит: "Почему бы нам не поставить все на кон? Зачем тебе реванш? Давай просто подеремся". Сейчас у всех сторон есть проект контакта, и мы работаем над каждым пунктом. Большая часть контракта согласована и осталось еще решить некоторые мелкие моменты. Я уверен, что мы это сделаем".

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"Мы закончим этот бой, ведь усердно работаем над этим. Мы преодолеем все трудности. Знаете почему? Потому что все хотят этого боя", - приводит слова Уоррена Boxing Social.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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